Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях, - МінАП

Всього на окупованих територіях знаходилося 1,5 млн тонн зерна.

Росія вкрала "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив заступник міністра агарної політики Тарас Висоцький під час телемарафону, передає "РБК-Україна".

Він повідомив, що всього на окупованих територіях знаходилося 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна також може бути вкрадена росіянами.

Раніше Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна, що збільшило загрозу глобальній продовольчій безпеці, створювану зривами весняної сівби і блокуванням українських портів під час війни.

Нагадаємо, депутати Красноярського краю РФ хочуть незаконно вивозити зерно з території Херсонської області, щоби вирішити проблеми власного продовольчого фонду. Загарбники поставили ультиматум фермерам - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що рішення Законодавчих Зборів Красноярського краю РФ є прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за масовий штучний голод в Україні 1921–1923 років, Голодомор 1932–1933 років та масовий штучний голод 1946–1947 років.