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Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях, - МінАП

Всього на окупованих територіях знаходилося 1,5 млн тонн зерна.

Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях, - МінАП
Фото: elevatorist.com

Росія вкрала "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив заступник міністра агарної політики Тарас Висоцький під час телемарафону, передає "РБК-Україна".

Він повідомив, що всього на окупованих територіях знаходилося 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна також може бути вкрадена росіянами.

Раніше Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна, що збільшило загрозу глобальній продовольчій безпеці, створювану зривами весняної сівби і блокуванням українських портів під час війни.

Нагадаємо, депутати Красноярського краю РФ хочуть незаконно вивозити зерно з території Херсонської області, щоби вирішити проблеми власного продовольчого фонду.  Загарбники поставили ультиматум фермерам -  окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що рішення Законодавчих Зборів Красноярського краю РФ є   прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за масовий штучний голод в Україні 1921–1923 років, Голодомор 1932–1933 років та масовий штучний голод 1946–1947 років.

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