Викрадаючи зерно у фермерів Херсонщини, Росія продовжує справу сталіністів і нацистів, - МЗС України

"Рішення Законодавчих Зборів Красноярського краю РФ є нічим іншим, як прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за масовий штучний голод в Україні 1921–1923 років, Голодомор 1932–1933 років та масовий штучний голод 1946–1947 років".

МЗС України звинуватило Росію в продовженні "справи сталіністів і нацистів" після того, як депутати зборів Красноярського краю запропонували незаконно вивозити зерно з території Херсонської області.

Як ідеться в заяві міністерства, оприлюдненій на сайті МЗСУ, "таке рішення Законодавчих Зборів Красноярського краю РФ є нічим іншим, як прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за масовий штучний голод в Україні 1921–1923 років, Голодомор 1932–1933 років та масовий штучний голод 1946–1947 років".

"Мародерське вивезення зерна з Херсонської області, а також блокування відвантажень з українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу", - наголосили у відомстві.

Експропріація, на думку українського міністерства, є нічим іншим, як викраденням зерна, грабунком фермерів.

"Злочинне вивезення українського зерна є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які, зокрема, порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду. Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях", - наголосили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що Росія фактично обкрадає не лише Україну, а й споживачів за кордоном.

"За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей можуть зіштовхнутися з бідністю та голодом через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України. Крім того, Росія продовжує умисно блокувати посівні роботи в Україні, знищуючи сільськогосподарську техніку та завдаючи ракетних ударів по всій території нашої держави", - зауважили в МЗСУ.

За інформацією відомства, Україна забезпечує продовольчими товарами майже 400 мільйонів людей у всьому світі, а українське зерно традиційно експортується до країн Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азії.

Міністерство закордонних справ вимагає від Росії припинити незаконне викрадення зерна, а також "розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден". Також МЗС закликало міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення російської збройної агресії та щоб запобігти гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

Нагадаємо, депутати Красноярського краю РФ хочуть незаконно вивозити зерно з території Херсонської області, щоби вирішити проблеми власного продовольчого фонду.

Загарбники поставили ультиматум фермерам Херсонщини - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.