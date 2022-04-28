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Заяви Росії про її війну з НАТО відображають відчай через недосягнення цілей в Україні, – Байден

"Українці вже мають певні спроможності, щоб опиратися російським військам, але не можна сказати, що США і НАТО долучені до того, щоб знешкоджувати російські танки". 

Заяви Росії про її війну з НАТО відображають відчай через недосягнення цілей в Україні, – Байден
Фото: EPA/UPG

Заяви Росії щодо ведення непрямої війни з НАТО лунають через те, що її влада відчуває відчай через провал своїх цілей в Україні.

Таку думку висловив президент США Джо Байден у виступі 28 квітня.

"Думаю, що це відображає не правду, це відображення провалу. Українці вже мають певні спроможності, щоб опиратися російським військам, але не можна сказати, що США і НАТО долучені до того, щоб знешкоджувати російські танки", – підкреслив він.

Байден зазначив, що не потрібно просто так говорити про можливість застосування ядерної зброї. 

Нагадаємо, Росія постійно просуває наратив, що проти неї воюють Штати та союзники по Альянсу. Вона також звинувачує Захід у постачанні зброї в Україну для її "знищення", хоча військова техніка українцям потрібна для оборони від російських атак та звільнення своїх населених пунктів від окупантів. 

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