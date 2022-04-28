Байден просить Конгрес схвалити надзвичайну допомогу Україні в розмірі 33 мільярди доларів

Президент США Джо Байден у четвер попросив у Конгресу 33 мільярди доларів додаткової невідкладної допомоги Україні, попросивши гроші на оборонну, економічну та гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє The New York Times.

Запит, більш ніж вдвічі перевищує пакет у розмірі 13,6 мільярдів доларів, ухвалений законодавцями та підписаний президентом США минулого місяця. Ця сума підкреслює, що Сполучені Штати та їх союзники готуються до тривалого конфлікту в Україні та серйозних глобальних економічних та політичних наслідків, констатує видання.

«Ціна нездатності протистояти насильницькій агресії в Європі завжди була вищою, ніж ціна стійкого протистояння таким нападам, – написав президент Байден у листі, що супроводжував запит. – Так, як завжди було, і як завжди буде. Америка повинна зустріти цей момент і зробити свій внесок».

Представник адміністрації, який на умовах анонімності розповів про пакет перед його офіційним оприлюдненням, сказав, що фінансування передбачене щонайменше на п’ять місяців.

Пакет допомоги включає понад 20 мільярдів доларів на безпеку та військову допомогу, у тому числі 11,4 мільярда доларів на фінансування озброєння та поповнення вже наданих Україні запасів, 2,6 мільярда доларів на підтримку розгортання американських військ та обладнання в регіоні та 1,9 мільярда доларів на підтримку кібербезпеки та розвідки.

Запит також містить 8,5 мільярдів доларів на економічну допомогу Україні для надання базової економічної підтримки, включаючи закупівлю продуктів харчування та медикаментів.

3 мільярди доларів будуть надані на гуманітарну допомогу та підтримку українських біженців, а також для подолання наслідків знищення ланцюжків постачання продовольства.

Нагадаємо, учора Палата представників закликала президента США продати заморожені російські активи, а кошти спрямувати на підтримку України.