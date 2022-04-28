Євросоюз розглядатиме відкриття рублевих рахунків для сплати Росії за газ як порушення санкцій

ЄС проти того, щоб Росія вважала платіж дійсним лише після його конвертації в рублі.

Євросоюз розглядатиме відкриття європейськими енергетичними компаніями другого рахунку в Газпромбанку в рублях як порушення санкцій проти Росії. Про це попередили представники ЄС, пише Guardian.

Європейські посадовці стверджують, що ЄС не може погодитися, щоб платежі в євро за російський газ рахувалися Москвою здійсненими тільки після конвертації в рублі.

"Якщо компанії платять у євро, вони не порушують санкції. Чого ми не можемо прийняти, то це те, що компанії зобовʼязані відкривати другий рахунок, і що між першим і другим рахунками сума в євро перебуває в повному розпорядженні російської влади та Центробанку, і що платіж буде завершеним тільки тоді, коли конвертується в рублі", – сказав посадовець, імені якого журналісти не називають.

Нещодавно РФ заявила, що прийматиме оплату за газ винятково в рублях. Відповідний указ був підписаний Володимиром Путіним. Це зумовлено бажанням Росії укріпити свою валюту та оголосити Європі економічну війну, заявляв голова Офісу президента Андрій Єрмак.

На думку аналітиків, такий крок Путіна – це спроба зіграти на енергетичних потребах Європейського Союзу, щоб у результаті ослабити санкційний тиск. Керівництво РФ розраховує, що на таку пропозицію пристане котрась із країн ЄС і таким чином єдність Заходу ослабне.

Після цього ультиматуму прем’єр-міністр Словенії Янез Янша перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що жодна європейська країна не платитиме Росії за поставлений газ у рублях.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відкинув вимогу Росії платити за російський газ у рублях. Крім того, міністри економіки країн G7 домовились не виконувати цю вимогу. Міністр економіки ФРН заявив, що ультиматум про рублі є одностороннім та явним порушенням чинних контрактів. Канцлер Австрії Карл Нехаммер також сказав, що його країна в рублях не платитиме.

Платити в рублях за газ категорично відмовилися Польща і Болгарія. Учора Газпром оголосив, що через це припиняє їм постачання газу.

Згодна на сплату рублями Угорщина.