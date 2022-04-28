У ВООЗ нагадали про важливість імунізації дітей, яка була зірвана через війну

Через військове вторгнення Росії в Україні призупинився процес імунізації населення, що може загальмувати роки прогресу в боротьбі з хворобами, від яких може врятувати вакцина.

Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я, передає "Голос Америки".

Щоб підтримати розгортання в Україні планової та наздоганяючої імунізації, в центр імунізації у Рівненській області прибули представники ВООЗ.

"Через цей центр проходить багато дітей. Батьки приводять своїх дітей, щоб наздогнати дійсно важливу вакцинацію від кору, поліомієліту, дифтерії, правця, а також зробити щеплення проти COVID-19... Особливо вразливими є внутрішньо переміщені особи, їх змусили залишити свої домівки. Система охорони здоров’я перебуває в кризовому стані, і багато хто не має доступу до медичної допомоги”, - зазначив речник організації Бхану Бхатнагар.

Він наголосив, що потреби в охороні здоров’я не зникають на час війни, тож важливо продовжувати заходи вакцинування.

"До війни Україна робила значні успіхи в запобіганні хворобам, яких можливо уникнути вакцинацією. Утім цей процес зірвався", - додав Бхатнагар.

Він згадав про спалах поліомієліту в Україні 2021 року на Закарпатті. Кампанія вакцинації проти поліомієліту, як і інші, також була призупинена через війну з Росією.

"Дуже важливо, щоб діти отримали вакцину від поліомієліту. Навіть одна дитина з поліомієлітом означає, що кожна дитина перебуває під загрозою, кожна дитина, яка не була щеплена... На цей момент вакциною проти поліомієліту (в Україні. - Ред.) охоплено лише 44% дітей, а це приблизно 69 000 дітей", - заявив речник ВООЗ.

У ВООЗ також зазначили, що попри війну, в Україні триває вакцинація проти COVID-19. Хоча наразі в країні щеплено лише 40% людей. За оцінками ВООЗ, це нижчий рівень, ніж у середньому ситуація в Європейському регіоні.

Нагадаємо, у календар профілактичних щеплень в Україні входить вакцинація від гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та ХІБ-інфекції. З 2022 року до цього списку планували додати пневмококову інфекцію, однак у грудні 2021 року Міністерство охорони здоров'я вирішило відкласти це рішення.