США не дозволять Росії шантажувати союзників газом, - Байден

Сполучені Штати не дозволять Росії залякувати чи шантажувати союзників США. Про це заявив президент США Джо Байден у своєму Twitter.

Коментуючи відмову Росії постачати газ Болгарії та Польщі, Байден написав: "Вчора Росія пригрозила двом нашим союзникам припиненням постачання енергоресурсів. Дозвольте мені прояснити: ми не дозволимо Росії залякувати або шантажувати, щоб уникнути санкцій. І ми не дозволимо їм використати свою нафту, щоб уникнути наслідків їхньої агресії".

Фото: twitter.com/POTUS/

Байден також повідомив, що США працюють з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія та Катар, які підтримують їхні зусилля, щоб допомогти європейським союзникам, яким Росія загрожує газовим шантажем, задовольнити свої енергетичні потреби іншими способами.

"Агресія не переможе. Загрози не переможуть", – наголосив президент США.

Він зазначив, що інцидент з Болгарією та Польщею – ще одне нагадування про необхідність для Європи та всього світу переводити дедалі більше наших енергетичних потреб на чисту енергію. За словами Байдена, США вже це роблять.

"Минулого року ми розгорнули більше сонячних, вітрових та акумуляторних накопичувачів, ніж будь-коли в історії – достатньо для живлення 56 мільйонів будинків", – розповів Байден.

Нагадаємо, раніше "Газпром" повністю призупинив постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.