ПАРЄ запустила процес створення спеціального трибуналу по Росії, - Наталуха

"У якості приємного бонуса - цей документ виводить також за межі закону ідеологію "русского міру".

ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію, яка має розпочати політичний процес створення спеціального трибуналу по Росії.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Українська делегація боролася як леви за кожний голос і врешті решт, незважаючи на вагомий супротив окремих колег з різних країн, нам всім таки вдалося прийняти цю без перебільшення - історичну резолюцію", - підкреслив Наталуха.

Він додав, що "у якості приємного бонуса - цей документ виводить також за межі закону ідеологію "русского міру".

Згідно з текстом резолюції ПАРЄ, перед трибуналом має постати як військово-політичне керівництво РФ, так і безпосередньо ті, хто вчиняв злочини, повідомляє "Укрінформ".

Трибунал також повинен отримати повноваження на розслідування та судове переслідування злочину агресії, імовірно скоєного політичним і військовим керівництвом РФ. Ще трибунал повинен мати право видавати міжнародні ордери на арешт без обмеження імунітетом держави або глав держав і урядів та інших державних посадових осіб.

Спеціальний судовий орган мають створити група держав-однодумців у формі багатостороннього договору, схваленого Генасамблеєю ООН та за підтримки Ради Європи, Європейського Союзу й інших міжнародних організацій.

Трибунал пропонують розмістити в Страсбурзі (Франція).

З ініціативи представників української делегації до резолюції ПАРЄ внесли пропозицію "використовувати активи громадян росії, які підпадають під санкції, за їхню відповідальність у загарбницькій війні, розпочатій проти України російською федерацією, як тільки їх (активів - Ред.) конфіскація буде остаточною, для компенсації Україні та її громадянам будь-якої шкоди, заподіяної загарбницькою війною російської федерації".

Нагадаємо, після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

На початку квітня петиція за створення нового трибуналу над Росією зібрала 1,7 млн голосів з 2 млн необхідних.