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ПАРЄ запустила процес створення спеціального трибуналу по Росії, - Наталуха

"У якості приємного бонуса - цей документ виводить також за межі закону ідеологію "русского міру".

ПАРЄ запустила процес створення спеціального трибуналу по Росії, - Наталуха
Фото: Facebook/Дмитро Наталуха

ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію, яка має розпочати політичний процес створення спеціального трибуналу по Росії.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Українська делегація боролася як леви за кожний голос і врешті решт, незважаючи на вагомий супротив окремих колег з різних країн, нам всім таки вдалося прийняти цю без перебільшення - історичну резолюцію", - підкреслив Наталуха. 

Він додав, що "у якості приємного бонуса - цей документ виводить також за межі закону ідеологію "русского міру".

Згідно з текстом резолюції ПАРЄ, перед трибуналом має постати як військово-політичне керівництво РФ, так і безпосередньо ті, хто вчиняв злочини, повідомляє "Укрінформ".

Трибунал також повинен отримати повноваження на розслідування та судове переслідування злочину агресії, імовірно скоєного політичним і військовим керівництвом РФ. Ще трибунал повинен мати право видавати міжнародні ордери на арешт без обмеження імунітетом держави або глав держав і урядів та інших державних посадових осіб.

Спеціальний судовий орган мають створити група держав-однодумців у формі багатостороннього договору, схваленого Генасамблеєю ООН та за підтримки Ради Європи, Європейського Союзу й інших міжнародних організацій.

Трибунал пропонують розмістити в Страсбурзі (Франція).

З ініціативи представників української делегації до резолюції ПАРЄ внесли пропозицію "використовувати активи громадян росії, які підпадають під санкції, за їхню відповідальність у загарбницькій війні, розпочатій проти України російською федерацією, як тільки їх (активів - Ред.) конфіскація буде остаточною, для компенсації Україні та її громадянам будь-якої шкоди, заподіяної загарбницькою війною російської федерації".

Нагадаємо, після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

На початку квітня петиція за створення нового трибуналу над Росією зібрала 1,7 млн голосів з 2 млн необхідних.

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