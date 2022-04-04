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"Різанина в Бучі": в Німеччині запропонували створити трибунал за прикладом Югославії

"Це найтяжчі злочини проти людяності, це воєнні злочини".

"Різанина в Бучі": в Німеччині запропонували створити трибунал за прикладом Югославії

Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії. Цю ініціативу запропонувала заступниця голови Європарламенту Нікола Бер, яка також є заступницею голови Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП), яка входить до чинної урядової коаліції. Про це вона заявила в ефірі Bild TV, передає DW. 

"Для всіх нас жахливість цих діянь незбагненна. Це найтяжчі злочини проти людяності, це воєнні злочини", - зауважила Бер.

Українські військові, які звільнили місто Буча на Київщині, фіксують велику кількість злочинів проти цивільного населення з боку російських окупантів. На вулицях міста лежить багато тіл вбитих мирних мешканців.

За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на теритторії міста у братській могилі поховали 280 людей. При цьому, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони мирні мешканці.

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