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Джонсон буде просити Шольца посилити санкції проти Росії — The Times

Глава британського уряду занепокоєний, що окремі країни - члени НАТО намагаються підштовхнути Україну до укладання мирного договору на невигідних умовах. 

Джонсон буде просити Шольца посилити санкції проти Росії — The Times
Боріс Джонсон
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проситиме канцлера Німеччини Олафа Шольца посилити санкційний тиск на Росію. Про це розповідає британське видання The Times. За інформацією британської шахети, Джонсона непокоїть, що деякі країни - члени НАТО намагаються підштовхнути Україну до врегулювання ситуації на невигідних для неї умовах. 

Минулого тижня високопоставлене джерело в уряді повідомило The Times, що в британському уряді були побоювання, що союзники «надто прагнуть укласти мирну угоду", там зазначали, що врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна опиниться в максимально сильній позиції».

Цього тижня Олаф Шольц має здійснити свій перший візит до Лондона після того, як був призначений канцлером минулого року. 

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