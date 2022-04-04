Росія намагається спотворити засідання Радбезу ООН стосовно звірств у Бучі, - Кислиця

Чого ще можна було очікувати від путінських посіпак?

Пропозиції країни-окупанта скликати засідання Ради Безпеки ООН 4 квітня пов'язані з намірами РФ спотворити розгляд російських звірств у Київській області.

Це у своєму повідомленні у Твіттері зазначив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«На злодії шапка горить: якщо не вдається зупинити вже оголошене засідання 5 квітня, його можна спотворити скликанням свого власного… Чого ще можна було очікувати від путінських посіпак?» - написав дипломат, коментуючи пропозиції РФ скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН 4 квітня.

Нагадаємо, через "різанину в Бучі" - поляки вимагають від ЄС озброєнь Україні, британці обіцяють "заморити голодом військову машину" РФ.

Президентка Молдови Санду оголосила 4 квітня днем жалоби за загиблими українцями.

5 квітня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН стосовно обговорення масових убивств російськими військами цивільного населення в передмістях Києва.

Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних.

Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ - зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох - зв'язані руки, є сліди катувань, багато людей убиті пострілами у потилицю.

За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, станом на вечір 3 квітня з визволеної території Київщини вивезено 410 тіл убитих загарбниками мирних жителів.