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ЄС найближчим часом запровадить п’ятий пакет санкцій, – Дмитро Кулеба

Санкційний каток продовжить закатувати російську економіку в асфальт, переконаний міністр.

ЄС найближчим часом запровадить п’ятий пакет санкцій, – Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз найближчим часом запровадить п'ятий пакет санкцій проти РФ за її військову агресію проти України.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

«Жахливі воєнні злочини Росії у Бучі та інших звільнених містечках та селах жахають. Але люті вже немає. Є лише рішучість змусити цих тварин понести відповідальність і завдати їм болю – морального, фізичного та економічного, – написав він. – Щодо останнього, то санкційний каток продовжить закатувати російську економіку в асфальт».

За словами міністра, Україна з партнерами працює над двома завданнями: закриттям для Росії шляхів обходу чинних санкцій і організацією нових пакетів жорстких санкцій. 

«Скоро буде запроваджений п’ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки для уникнення санкцій. По суті, по економіці РФ завдали чотири потужних удари, які змусили Москву терміново шукати шляхи відходу. П’ятий удар буде нанесений саме по тих лазівках і обхідних шляхах, на які вони сунулися, – розповів Дмитро Кулеба. – Міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу РФ. Без імпортних комплектуючих та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами. Будемо активно розвивати успіх на цьому напрямі».

Очільник МЗС також повідомив, що Україна очікує більш рішучих дій з боку країн-партнерів. 

«Священна санкційна трійця, яка остаточно зупинить воєнну машину Росії – це: відмова від російської нафти, газу та вугілля; закриття світових портів для російських кораблів та товарів; відключення всіх російських банків від SWIFT», – нагадав Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Раду Євросоюзу конфіскувати всі активи російських олігархів та радикально відмовитися від російських енергоносіїв

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