Зеленський: «Не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі»

Глобальна архітектура безпеки виявилась неспроможною, а мир для України не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у суботу увечері.

«Не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир. Можемо здобути його в тяжких боях і паралельно – на перемовинах, і паралельно – у щоденній енергійній праці, – сказав він. – Тому кожен і кожна з нас мають продовжувати робити все, що можуть. На всіх напрямках. Для підтримки наших Збройних Сил. Для збереження й розвитку економічної активності в Україні – настільки, наскільки це зараз можливо».

Президент також закликав українців підтримувати один одного.

«І в мирний час так було, що тепле слово підтримує життєві сили. А у воєнний час це ще вагоміше. Коли ми можемо навіть не знати, що переживає людина. Яку втрату. Якої допомоги потребує. Але можемо побачити, що людині треба допомогти. Треба підтримати, – зазначив він. – Треба принаймні почути її. Треба сказати декілька теплих слів. Треба зробити щось, що підтримає її життя. Це треба робити. Треба бути уважним до кожного й кожної, хто поруч із вами!».

За словами Володимира Зеленського, коли народ захищається у війні на знищення, коли стоїть питання про життя або смерть мільйонів, немає неважливих речей.

«Усе має значення. І кожен може внести свою лепту в перемогу всіх. Хтось – зі зброєю в руках. Хтось – на роботі. А хтось – теплим словом і допомогою в потрібний момент, – сказав він. – Тож робіть усе, що ви можете, щоб ми разом вистояли в цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність. За те, щоб Україна жила».