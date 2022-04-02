Полк «Азов» за добу знищив у Маріуполі 2 танки і 4 бронемашини

За добу бійці полку Азов знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти.

Про це повідомляє полк «Азов» з Маріуполя.

«Також є окупанти, що потрапили в полон, – зазначено в повідомленні. – Боротьба за український Маріуполь триває».Нагадаємо, сьогодні заступник командира полку «Азов» з позивним «Калина» закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей.

Раніше командир окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко розповів, у яких важких умовах захисники Маріуполя тримають оборону – військові через голод непритомніють, а пити воду доводиться з батарей.