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Полк «Азов» за добу знищив у Маріуполі 2 танки і 4 бронемашини

Також «азовці» узяли полонених. 

Полк «Азов» за добу знищив у Маріуполі 2 танки і 4 бронемашини
Фото: АЗОВ

За добу бійці полку Азов знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти. 

Про це повідомляє полк «Азов» з Маріуполя.

«Також є окупанти, що потрапили в полон, – зазначено в повідомленні. – Боротьба за український Маріуполь триває».Нагадаємо, сьогодні заступник командира полку «Азов» з позивним «Калина» закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей

Раніше командир окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко розповів, у яких важких умовах захисники Маріуполя тримають оборону – військові через голод непритомніють, а пити воду доводиться з батарей

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