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У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"

У місцевих мешканців ситуація не краща.

У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Фото: скріншот

Українські захисники і місцеві мешканці в Маріуполі перебувають у надскладному становищі - бійці іноді непритомніють від голоду, а воду доводиться пити з батарей. Про це повідомив командир окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє "Ліга".

"Раціон сильно обмежений. Ми їмо раз на добу. Ресурси не гумові. Ми триматимемо місто ще достатньо довго, тому ми вчимося економити. Станом на сьогодні... ми не можемо забезпечити кожного солдата водою та їжею. Наші запаси провіанту теж вичерпуються, так само як і запаси боєприпасів. Проте ми стараємося економити та стріляти прицільно", – сказав боєць з позивним Редіс.

Майор заявив, що військові п’ють технічну воду та воду з батарей.

"На жаль, так. Навіть для наших важкопоранених доводиться кип’ятити технічну воду та вживати її. Це справжня гуманітарна катастрофа, бо в мирних, які залишилися в місті, абсолютно така сама ситуація", – додав герой України.

Прокопенко повідомив, що "на чесному слові" працюють генератори, а температура надворі, попри потепління, відчувається "як три градуси" – вітряно та волого.

За його словами, деякі "азовці" виходять на завдання навіть після декількох поранень.

Редис також повідомив, що російські окупанти десь 1,5-2 тижні тому захопили базу полку в Урзуфі, звідки "азовці" по максимуму вивезли боєприпаси та продукти.

Командир "Азову" сподівається, що Маріуполь можна розблокувати: "Цю операцію реально і можна провести". За його оцінками, в місті та околицях – близько 14 000 окупантів.

Нагадаємо, під час облоги Маріуполя загинуло більш ніж 5 тисяч людей, 90% будинків зруйновано. Українські війська тримають центр міста. Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував захисникам Маріуполя залишити місто, але вони відмовилися. Росіяни через постійні обстріли не дають доставити в місто гуманітарну допомогу та підтягуються війська

Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук вранці 31 березня заявила, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив Україні, що РФ підтвердила готовність відкрити доступ до Маріуполя для гуманітарної колони.

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