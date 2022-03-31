СБУ ліквідувала нову агентурну мережу окупантів і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи тероборони.

Служби безпеки України відзвітувала про чергові здобутки на ниві викриття російських агентів і диверсантів. Контррозвідка цю роботу проводить системно в кожному регіоні.

У Дніпропетровській області під час спецоперації СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало громадян і погрожувало бійцям тероборони. Зловмисники вимагали з підприємців гроші під виглядом збору волонтерської допомоги. У разі відмови погрожували фізичною розправою.

Крім того, учасники банди здійснили напад на одного з керівників місцевої тероборони, який завадив незаконному перевезенню через блокпости зброї та боєприпасів угруповання.

У Луганській області СБУ відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми РФ. Вони на чолі з секретарем ЦК КПРФ Казбеком Тайсаєвим проводили у тимчасово окупованому Луганську пропагандистські акції, мотивуючи членів збройних формувань так званої "ЛНР" на активні бойові дії проти України.

Зокрема, російські депутати показово відвідали покалічених бойовиків, які воювали проти України, та вручили медалі "100-річчя утворення СРСР". Мовляв, під час "спецоперації" ті відстоюють відродження Радянського Союзу в новій формі.

Спецслужба продовжує збір доказової бази щодо ролі російських високопосадовців у збройній агресії проти України та окупації наших територій. За викритими фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи.

У Рівненській області СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації військових частин Збройних сил України. Агент прагнув очолити окупаційну "адміністрацію", яку ворог планував створити в регіоні. У нього вилучено бойові гранати та велику кількість набоїв до вогнепальної зброї.

У Києві затримано ворожого інтернет-агента. За завданням спецслужб РФ він поширював публічні заклики до ведення агресивної війни, погрожував українським військовим і виправдовував злочини рашистів.

У Вінниці СБУ викрила місцеву мешканку, яка в соцмережах виправдовувала російську агресію проти України та закликала підтримати визнання так званої "незалежності Л/ДНР".