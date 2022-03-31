В одному місці в окупантів був і туалет, і кухня, і ванна, – підрозділи ДСНС про звільнений Тростянець

Вороги залишилися після себе руйнування та купи сміття.

26 березня українські військові звільнили від російських окупантів Тростянець Сумської області. Зараз у місті працюють рятувальники – розбирають завали після вибухів і шукають людей, які могли під ними опинитися.

На відео проєкту "Український свідок" можна побачити, що після себе залишили російські військові.

Окрім зруйнованих будинків і глибоких кратерів від авіаударів, окупанти лишили і частину свого військового побуту. Переховувались росіяни на нульовому поверсі, у бомбосховищі.

“В одному місці в них був і туалет, і кухня, і ванна. Там, де спали, вони і в туалет ходили,” – розповідає рятувальник.

Загарбники їли з раковини, а по собі лишили сморід і завали сміття та бруду.

Проте це не єдина турбота у підрозділів ДСНС. Рятувальники щодня розбирають зруйновані житлові та комунальні будівлі. Спеціалісти та їхні собаки гарно натреновані і в порятунку людей, і в пошуку вибухових снарядів.

“Учора ми обстежували одну територію завалу — ліву та праву, наступного дня обстежував територію автовокзалу. Знаходили в основному мінно-вибухові снаряди”, – розповів рятувальник.

За словами ДСНС, людей – ні мертвих, ні живих – під зруйнованими спорудами не знаходили. Також у місті за викликами працюють сапери. Вони саме знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року. Проте 5 днів тому місто звільнили бійці ЗСУ. Зараз там працюють ДСНС і сапери.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіапроєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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