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У Лисичанську загинуло двоє дітей, у Сєвєродонецьку – одна людина

Учора постраждалих і загиблих лисичанців годинами неможливо було забрати з вулиць через інтенсивність обстрілів.

У Лисичанську загинуло двоє дітей, у Сєвєродонецьку – одна людина
Фото: МВС

У Лисичанську загинуло двоє дітей віком майже 2 та 8 років. Про це повідомив телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ.

“Вчора, 30 березня, декількох постраждалих і загиблих лисичанців годинами неможливо було забрати з вулиць через інтенсивність обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Увечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – резервуару для нафтопродуктів. Десятки багатоповерхових і приватних житлових будинків, господарчі споруди, гаражі, автомобілі були охоплені вогнем.

У Привіллі та Кремінній через російські обстріли сталося загоряння сухої трави та очерету.

Сьогодні внаслідок обстрілу житлового сектору Сєвєродонецька сталося руйнування будинку. Рятувальники врятували двох громадян і одну людину, на жаль, витягли з-під завалів без ознак життя.

Наразі вогнеборці ліквідовують пожежу складського приміщення в Сєвєродонецьку.

Фото: МВС

Крім того, вчора з Лисичанська вдалося вивезти 260 громадян, з Рубіжного евакуйовано 25 людей, із Сєвєродонецька - 73, з Кремінної - 58, з Попасної - 13. Усі евакуйовані вже в безпеці.

Нагадаємо, вдень 30 березня росіяни зруйнували в Лисичанську дитячий садок. Голова ОВА заявив про катастрофічну нестачу рятувальників.

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