Росія не припиняє обстрілів Харкова, пошкоджено газопровід, – зведення по регіонах від ОДА

На Луганщині ворог уже два дні без упину стріляє по Лисичанську, загинули щонайменше сім людей.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та в Миколаївській області.

Про це повідомили у зведенні ОДА станом на 8-му ранку.

Неспокійно було у Дніпропетровській області – увечері ракети поцілили в нафтобазу у Дніпрі та в асфальтовий завод у Новомосковську. Загиблих немає. Зараз спокійно.

Ворог продовжує обстріли житлових районів Харкова – увечері окупанти пошкодили газопровід, рятувальники ліквідували пожежу. За добу росіяни обстріляли район Дергачів, одна людина загинула, кількість постраждалих ще встановлюють.

Про Ізюм – тривають активні бої. Населення через постійні обстріли не можуть евакуювати, гуманітарку намагаються доставляти за допомогою волонтерів.

На Херсонщині ніч минула відносно тихо. У віддалених районах спостерігалися поодинокі вибухи, зокрема, на території районів, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. Інформація про постраждалих і загиблих уточнюється. У багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.

У Донецькій області по Марʼїнці росіяни випустили фосфорні снаряди. Реактивні системи залпового вогню били по Авдіївці, Георгіївці, Новокалиновому та Очеретиному. У цих населених пунктах є загоряння і руйнування. Інформація уточнюється. Маріуполь – без змін. Зруйноване місто, в якому залишаються люди.

Луганщина: обстріли з важкого озброєння по всій території. У центрі уваги росіян уже дві доби Лисичанськ. Учора ввечері десятки поранених і щонайменше сім загиблих: ті, хто загинув на вулиці. Палає НПЗ.

Чернігівська область: оборонні бої в місті, удень обстріл околиць. Бої в центральній частині області, по напрямках руху ворожих колон. Мешканці області залишаються в надскладних умовах виживання.

У Київській області найгарячішим районом залишається Бучанський. Обстріли Ірпеня, Макарова, також населених пунктів уздовж Житомирської траси. Бої в Гостомельській, Бучанській громадах. Уночі було обстріляно село Шпитьки.

Ворог переміщується в окупованих населених пунктах. Славутич ізольований. Росіяни залишаються в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що за останню добу Росія перемістила невеликий відсоток своїх військ з Київської області. Зафіксовано рух менш ніж 20% сконцентрованих проти Києва сил. Водночас Міноборони Британії вважає, що протягом найближчих днів очікуються запеклі бої в передмістях Києва.