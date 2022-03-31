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Російські обстріли знищили в Харкові 15% житлових будинків, – мер

Ворог зруйнував також 76 шкіл і 239 адмінбудівель. 

Російські обстріли знищили в Харкові 15% житлових будинків, – мер
Харків
Фото: Україна: оперативно

Російська армія знищила в Харкові близько 15% житлових будинків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі телеканалів, пише "Укрінформ".

"За 35 днів усього у Харкові зруйновано 1531 об'єкт, в тому числі 1292 житлові будинки. Російська армія зруйнувала 76 шкіл, 54 дитячі садочки, 16 лікарень. У руїнах – 239 адміністративних будівель", – повідомив Терехов.

З міста, яке обстрілюється ворожою армією щодня, виїхала приблизно третина мешканців. Вогонь по Харкову ведеться зокрема й з території Росії, до кордону з якою від міста близько 30 км. 

Нагадаємо, ворожі війська знищили в Харкові будівлю ОДА та кілька разів обстріляли дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів". 

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