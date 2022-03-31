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Російська армія знову втрачає вищих офіцерів, – Генштаб

Частину генералів знищили на території України, частину – зняли з посад та навіть арештували.

Російська армія знову втрачає вищих офіцерів, – Генштаб

Командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів. 

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України

Втрати серед командування такі: 
командувач 1-ї танкової армії генерал-лейтенант Сергій Кісель – знятий з посади; 
командувач 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Владислав Єршов – знятий з посади та заарештований;
начальник штабу – заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков – важко поранений; 
начальник штабу – заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Серицький – важко поранений;
заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрій Суховецький – загинув;
командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев – загинув;
командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зусько – знятий з посади та заарештований.

Нагадаємо, 15 березня під Маріуполем бійці полку «Азов» знищили генерал-майора армії РФ Олега Мітяєва, відомого звірствами у «ДНР» і Сирії.

19 березня ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова

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