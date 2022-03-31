Російська армія знову втрачає вищих офіцерів, – Генштаб

Частину генералів знищили на території України, частину – зняли з посад та навіть арештували.

Командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати серед командування такі:

командувач 1-ї танкової армії генерал-лейтенант Сергій Кісель – знятий з посади;

командувач 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Владислав Єршов – знятий з посади та заарештований;

начальник штабу – заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков – важко поранений;

начальник штабу – заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Серицький – важко поранений;

заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрій Суховецький – загинув;

командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев – загинув;

командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зусько – знятий з посади та заарештований.

Нагадаємо, 15 березня під Маріуполем бійці полку «Азов» знищили генерал-майора армії РФ Олега Мітяєва, відомого звірствами у «ДНР» і Сирії.

19 березня ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова.