Російська армія знову втрачає вищих офіцерів, – Генштаб

Командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати серед командування такі:
командувач 1-ї танкової армії генерал-лейтенант Сергій Кісель – знятий з посади;
командувач 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Владислав Єршов – знятий з посади та заарештований;
начальник штабу – заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков – важко поранений;
начальник штабу – заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Серицький – важко поранений;
заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрій Суховецький – загинув;
командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев – загинув;
командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зусько – знятий з посади та заарештований.
Нагадаємо, 15 березня під Маріуполем бійці полку «Азов» знищили генерал-майора армії РФ Олега Мітяєва, відомого звірствами у «ДНР» і Сирії.
19 березня ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова.