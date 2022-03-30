Ракети можна швидко збити, основне – їх зафіксувати, – речник Повітряних сил

Російські ракети часто падали дорогою через несправності або влучали в іншу ціль.

Росія атакує Україну з повітря ракетами різних типів. Переважно це «калібр» та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування.

Про це в коментарі для «Еспресо.Захід» розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів (ракетами. – LB.ua). До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітають і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту, – зазначив він. – Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було».

За словами речника Командування Повітряних сил, Україну також атакують ракетами типу «Іскандер».

«Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Повітряні сили українського війська вже теж навчилися їх збивати, – сказав він. – Ракети можна швидко збити, основне – їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності або влучали в іншу ціль».

Юрій Ігнат також додав, що переважно всі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил.

«Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то не зрозуміла запрограмована локація для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до заходу», – повідомив він.

Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами, а також з літаків.

«Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні, – додав він. – Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо».

За оцінками Пентагону, 60% російських високоточних ракет не вразили цілі.

27 березня десантники з переносних зенітних ракетних комплексів збили над Миколаївщиною три крилаті ракети.