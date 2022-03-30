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Росіяни обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідовали службовці ДСНС.

Росіяни обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські військові під час обстрілу міста Мар'їнка на Донеччині застосували фосфорні снаряди.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідовали службовці ДСНС", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. Постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків.

Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

Як відомо, фосфорні боєприпаси - це зброя, спричинює тяжкі каліцтва і заборонена міжнародним законодавством.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, ввечері 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва. Орієнтовна зона ураження – Гостомель–Ірпінь. Також, 13 березня російські окупаційні війська застосували в Попасній Луганської області фосфорні боєприпаси.

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