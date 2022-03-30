Російські військові під час обстрілу міста Мар'їнка на Донеччині застосували фосфорні снаряди.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідовали службовці ДСНС", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. Постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків.
Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.
Як відомо, фосфорні боєприпаси - це зброя, спричинює тяжкі каліцтва і заборонена міжнародним законодавством.
Нагадаємо, ввечері 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва. Орієнтовна зона ураження – Гостомель–Ірпінь. Також, 13 березня російські окупаційні війська застосували в Попасній Луганської області фосфорні боєприпаси.