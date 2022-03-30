У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідовали службовці ДСНС.

Російські військові під час обстрілу міста Мар'їнка на Донеччині застосували фосфорні снаряди.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідовали службовці ДСНС", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. Постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків.

Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

Як відомо, фосфорні боєприпаси - це зброя, спричинює тяжкі каліцтва і заборонена міжнародним законодавством.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, ввечері 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва. Орієнтовна зона ураження – Гостомель–Ірпінь. Також, 13 березня російські окупаційні війська застосували в Попасній Луганської області фосфорні боєприпаси.