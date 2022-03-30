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Радник глави ОП назвав Абрамовича "вкрай ефективним посередником" на переговорах з Росією

"Він модерує частково процес", - пояснив Михайло Подоляк.

Радник глави ОП назвав Абрамовича "вкрай ефективним посередником" на переговорах з Росією
Фото: novoskop.ru

Російський олігарх Роман Абрамович - "вкрай ефективний посередник" на переговорах України та Росії.

Про це заявив радник глави ОПУ, учасник переговорної групи Михайло Подоляк під час телемарафону, відповідаючи на запитання журналістів про участь російського олігарха в перемовинах.

"В медійному просторі вже давно відомо, що він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Він модерує частково процес з точки зору, аби не було якогось там непорозуміння "на вході", тобто коли сторони щось заявляють, а інша сторона щось не так зрозуміла", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, на початку березня Мінфін США розробив ряд санкцій щодо Абрамовича, однак вони не були оголошені на прохання Ради національної безпеки Білого дому. Видання The Wall Street Journal стверджує, що Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови порадив президенту США Джозефу Байдену почекати з санкціями проти олігарха, оскільки той може "виявитися важливим посередником у перемовинах з Росією".

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