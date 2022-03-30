Постраждалі від війни родини з дітьми можуть отримати фінансову допомогу ЮНІСЕФ

Виплата буде нарахована єдиноразово, але передбачена на три місяці.

Постраждалі від війни родини з дітьми можуть отримати фінансову допомогу. Програму "Спільно" організувало Міністерство соціальної політики та ЮНІСЕФ.

Допомога передбачена сімʼям із трьома й більше дітьми до 18 років, з яких принаймні одна не досягла дворічного віку на момент подачі заявки. Також одержати кошти можуть родини з двома й більше дітьми до 18 років, в яких принаймні в однії є інвалідність. Про це в Telegram повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Для подачі заявки на програму потрібно зареєструватися на сайті register.unicef.org.

"Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги. Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Вам повідомлять про рішення, надіславши СМС на номер, який ви зазначите при подання заявки", – пояснив заступник голови ОПУ.

Сума допомоги на місяць складає 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на пʼятьох осіб. Виплата допомоги за 3 місяці відбувається одноразово.

Наприклад, якщо в родині пʼятеро членів, родина отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн.

Виплата надійде на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки. Перед оформлення заявки необхідно впевнитися, що до рахунку є доступ.

За даними ЮНІСЕФ, через повномасштабний напад Росії на Україну більше половини українських дітей, а це 4,3 млн осіб, стали біженцями. 1,8 млн із них знайшли притулок за кордоном.