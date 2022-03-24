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Більш ніж половина українських дітей стали біженцями, – ЮНІСЕФ

1,8 млн маленьких українців знайшли притулок за кордоном, понад 2,5 млн втекли від війни у безпечніші регіони країни.

Більш ніж половина українських дітей стали біженцями, – ЮНІСЕФ
Фото: facebook.com/unicef

Напад Росії на Україну змусив більше від половини дітей країни залишити свої домівки, повідомило агентство ООН у справах дітей у четвер, 24 березня, назвавши це одним з найбільших переміщень дітей з часів Другої світової війни.

За даними ЮНІСЕФ, близько 4,3 мільйона українських дітей із загальної кількості у 7,5 мільйонів були переміщені через війну. Сюди входять 1,8 мільйона дітей, які знайшли притулок у сусідніх країнах, і понад 2,5 мільйона дітей, котрі стали вимушено переміщеними особами і тимчасово перебувають у безпечних регіонах України.

Спостерігачі ООН в Україні повідомили, що з початку російського вторгнення загинула 81 дитина, 104 отримали поранення. Але вони наголошують, що їхня оцінка втрат серед цивільного населення є попередньою і що реальні жертви цивільного населення будуть набагато вищими.

"Це похмура віха, яка може мати довготривалі наслідки для майбутніх поколінь. Безпека, благополуччя дітей та доступ до основних послуг є під загрозою безперервного жахливого насильства", – наголосила директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. 

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 64 напади на заклади охорони здоров’я під час російського вторгнення, заявив у середу її директор Тедрос Адханом Гебреїсус, додавши, що ВООЗ перевіряє повідомлення про подальші напади.

За оцінками ООН, 1,4 мільйона людей в Україні не мають доступу до безпечної води, у 4,6 мільйона українців доступ до води обмежений або люди ризикують його втратити. Понад 450 тисяч українських дітей віком від 6 до 23 місяців потребують додаткового харчування.

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