У Мелітополі окупанти примушують учителів розпочати навчання російською мовою

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти змушують вчителів міста проводити навчальний процес у школах російською мовою.

Про це Федоров розповів у відео,що оприлюднено у фейсбуці.

"На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою", – сказав міський голова Мелітополя.

Він зазначив, що в місті були складнощі із виплатою зарплат, бо казначейська служба заблокувала всі виплати щодо міста Мелітополя.

"Було не зрозуміло, де я є, члени команди. На сьогодні всі захищені по місту Мелітополю платежі розблоковані, у тому числі і наш відділ освіти. Швидше за все найближчим часом вони отримають свої зарплати за березень", – додав Іван Федоров.

Раніше Федоров заявив, що у Мелітополі російські військові будують військову базу, з якої випускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України загалом.