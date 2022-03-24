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Центр Харкова обстріляли "Калібрами", які були випущені з кораблів Чорноморського флоту РФ. – Синєгубов

Із "градів" та "ураганів" окупанти стріляли 140 разів.

Фото: ДСНС

За минулу добу російські війська завдали 44 удари по Харкову. Із "градів" та "ураганів" окупанти стріляли 140 разів. По центру міста із кораблів Чорноморського флоту РФ випустили ракети "Калібр".

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Щодо області, то ввечері 23 березня відбувся обстріл Старої Салтівки, зранку 24 березня обстріляно Золочів, є постраждалі. Тривають бої в Ізюмському районі.

"Хоча росіяни і намагаються посилити напрямок, українська армія відбиває всі атаки, неподалік м. Ізюм ЗСУ збили ще два російських літаки", – наголосив голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що росіяни продовжують терор проти представників органів місцевого самоврядування. Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко, якого викрали 21 березня, досі перебуває в полоні. Влада робить усе, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка. 

За оперативними даними ДСНС, за добу з 23 по 24 березня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Пошукові роботи та розбирання завалів проводили у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, що виникали у Київському, Індустріальному та Московському районах обласного центру, а також Богодухівському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також знешкоджували артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 45 адрес у місті Харкові та Харківському районі, де були вибухонебезпечні предмети.

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