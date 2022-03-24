В ОП оприлюднили напрямки семи коридорів евакуації 24 березня

У четвер, 24 березня, працюватимуть гуманітарні евакуації за сімома напрямками. Українська влада евакуйовуватиме людей із окупованих населених пунктів Донецької, Запорізької, Київської областей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Донецька область, евакуація з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ – Запоріжжя

Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

У Бердянську планується продовжити дозаправку приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Адреси для дозаправки:

проспект Східний, 4а

вул. Мелітопольське шосе, 87б

Буде доставлено продукти та медикаменти в штаби.

Маршрути евакуації в Запорізькій області:

2. Пологи – Запоріжжя

Місце зборів – міська рада.

3. Мелітополь – Запоріжжя

Місце зборів – пожежна частина №9.

Маршрути евакуації в Київській області:

4. Велика Димерка – Бровари

Місце зборів – Будинок сільради, вул. Бобрицька,1.

5. Богданівка – Бровари

Місце зборів – сільська рада, вул. Богдана Хмельницького, 219.

6. Макарів – Житомир

Місце зборів – сільська рада, вул. Ростовського, 30.

7. Бервиця – Бровари

Зі села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна.

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Як повідомляли, вчора із дев'яти гуманітарних коридорів спрацювало сім. Було евакуйовано 4 554 людини. Автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, були цілий день заблоковані окупаційними військами на в'їзді до міста.

Також цілий день на блокпості у Василівці окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона залишилася на ніч у Токмаку і зранку продовжить рух до Бердянська.