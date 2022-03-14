Підтримайте LB.ua криптою!

Відтепер нас можна підтримати й криптовалютою!

Щоб продовжувати безперервну роботу з інформування щодо ситуації в Україні і світі, ми потребуємо підтримки читачів. Ми вдячні усім, хто підтримує нас у ці - тяжкі для всіх - часи та відкриваємо можливість перерахування на адресу редакції криптовалюти.

Інформаційний фронт теж важливий. Всередині країни та за її межами (ми запустили повноцінну англомовну стрічку). Для нас важливо, щоб новини були достовірними, збалансованими, повними. Ми не женемося за швидкістю, як телеграм-канали, не хайпуємо. Ретельно усе перевіряємо. Щоб не лякати, не нагнітати, не розповсюджувати фейки, а чесно говорити правду. Такою, як вона є. Ми тримаємо цей фронт, як можемо. Але сьогодні нам необхідна підтримка.

Перерахувати допомогу у криптовалюті можна за такими адресами:

Bitcoin (BTC)

bc1qrzje3f3hcsj03kecqtae934uu6sqmnappnzprd

Ethereum (ETH)

0xA68bA3c0E98b3E22680978A7E93Bf000e40dE092

Bitcoin cash (BCH)

qrpz8wjmg5m0pykgnt9ax9y4jjkru3c7yyc5pq3m67

Binance coin (BNB)

bnb13lhsw4zy0vy5npe773czlnlmf2x2c7yemtdjnv

Solana (SOL)

8r1CrgK1pe37sDBCfYJ46WNe4uXmFjk7ZFfBwKUWiL7h

Підтримати нас можна також в рамках фандрайзингової кампанії. Гривневі, доларові та євро рахунки можна знайти за посиланням.