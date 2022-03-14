Венедіктова повідомила про поранення ще одного іноземного журналіста

Внаслідок обстрілів російських військ поранень зазнав британський журналіст - у нього осколковий перелом нижніх кінцівок. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Інших деталей інциденту вона не назвала, вказавши, що подія трапилася близько 16:00. Також не називається ім'я журналіста. Але на посвідченні, яке оприлюднила генпрокурорка, зазначається назва американського телеканалу назву Fox News.
"Маю намір акцентувати, зокрема, на тих воєнних злочинах, жертвами яких стали громадяни наших держав-партнерів. Розумію, що питання чутливе, але розраховую на те, що лідери цивілізованого світу таким чином скоріше наважаться на прийняття рішення про закриття неба.
Розумію, що статистика із українських жертв, з різних причин, не підштовхує до прийняття важливих військово-політичних рішень. З жахом уявляю, якою може бути реакція зовнішнього світу на війну в Україні через деякий час - на жаль, так влаштований світ. Висновок - захистити себе зможемо тільки ми самі", - зазначила Венедіктова.
Вона повідомила, що іноземний журналіст виконував редакційне завдання не на військовому об’єкті. Генпрокурорка додала, що відомості про злочин внесені до ЄРДР, і провадження буде розслідуватися належним чином.
Нагадаємо, вчора в Ірпені біля Києва російські окупанти вбили американського журналіста Брента Рено. Ще один його колегам був поранений.