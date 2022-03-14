Венедіктова повідомила про поранення ще одного іноземного журналіста

Внаслідок обстрілів російських військ поранень зазнав британський журналіст - у нього осколковий перелом нижніх кінцівок. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Інших деталей інциденту вона не назвала, вказавши, що подія трапилася близько 16:00. Також не називається ім'я журналіста. Але на посвідченні, яке оприлюднила генпрокурорка, зазначається назва американського телеканалу назву Fox News.

Фото: facebook/Ірина Венедіктова

"Маю намір акцентувати, зокрема, на тих воєнних злочинах, жертвами яких стали громадяни наших держав-партнерів. Розумію, що питання чутливе, але розраховую на те, що лідери цивілізованого світу таким чином скоріше наважаться на прийняття рішення про закриття неба.

Розумію, що статистика із українських жертв, з різних причин, не підштовхує до прийняття важливих військово-політичних рішень. З жахом уявляю, якою може бути реакція зовнішнього світу на війну в Україні через деякий час - на жаль, так влаштований світ. Висновок - захистити себе зможемо тільки ми самі", - зазначила Венедіктова.

Вона повідомила, що іноземний журналіст виконував редакційне завдання не на військовому об’єкті. Генпрокурорка додала, що відомості про злочин внесені до ЄРДР, і провадження буде розслідуватися належним чином.

Нагадаємо, вчора в Ірпені біля Києва російські окупанти вбили американського журналіста Брента Рено. Ще один його колегам був поранений.