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Росія знищує в Україні сільськогосподарську техніку, це може призвести до гуманітарної кризи, - ГУР

Окупанти масово забирають сільськогосподарську техніку в населення, щоб проводити інженерні роботи і будувати укріплення.

Росія знищує в Україні сільськогосподарську техніку, це може призвести до гуманітарної кризи, - ГУР
Фото: cultland.org

Російські окупанти прицільно б'ють по сільськогосподарській техніці та підривають продовольчу безпеку в Україні і світі.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Уночі 13 березня в населених пунктах Чупахівка та Оленинське на Сумщині агресор завдав прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки. У результаті удару всю техніку, а це понад 30 одиниць, було знищено.

"Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область). У низці районів Херсонської та Харківської областей", - повідомляють в українській розвідці.

Окупанти масово забирають сільськогосподарську техніку в населення, щоб проводити інженерні роботи і будувати укріплення. Також використовують її як тягачі для своєї бронетехніки. До робіт примусово залучають жителів тимчасово окупованих населених пунктів.

"Відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи в окремих регіонах нашої держави. Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, 11 березня у відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що, попри війну, в Україні за планом стартуватиме посівна кампанія "настільки, наскільки це можливо".

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що Україна має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання.

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