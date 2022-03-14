​Понад 160 авто змогли виїхати з Маріуполя через гуманітарний коридор

Евакуйовані жителі вже минули Бердянськ і продовжують рухатися в бік Запоріжжя, повідомили в Маріупольській міськраді.

Станом на 13:00 14 березня з Маріуполя дорогою до Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватним авто.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради в Telegram.

"Маріупольці прямували згідно з маршрутом: Маріуполь (виїзд у бік с. Мелекіне) – с. Портівське – смт Мангуш – Бердянськ – Токмак – Запоріжжя. Станом на зараз відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже пройшли Бердянськ і продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя", - зазначили в мерії.

Влада Маріуполя повідомила, що наразі на встановленому гуманітарному коридорі дотримується режим тиші.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів для евакуації населення 14 березня з окупованих російськими військами населених пунктів Київської, Запорізької та Луганської областей.