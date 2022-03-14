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​Окупанти поширюють фейки, що Маріуполь уже російський, - Андрющенко

"Наші захисники всі на позиціях і стримують орду", - повідомив радник міського голови Маріуполя.

​Окупанти поширюють фейки, що Маріуполь уже російський, - Андрющенко
Фото: Маріупольська міська рада

Російські загарбники поширюють неправдиву інформацію про ситуацію в Маріуполі - мовляв, він уже під контролем РФ.

Про це повідомив у Facebook радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Масово поширюють, що "Минобороны РФ: Мариуполь разблокирован. Спецназ ликвидировал основные силы националистических формирований на позициях в жилых кварталах по периметру города. С 15:00 открыты гуманитарные коридоры, началась массовая эвакуация населения». Маємо єдиний коментар: "Х*й їм, а не Маріуполь!" - наголосив Андрющенко.

Він повідомив, що ЗСУ стримують окупантів.

Андрющенко закликав не вірити агресору.

"Не вірте росіянам: інформація - то зброя. І саме так намагаються нас атакувати. Не вийшло..." - додав радник міського голови.

Нагадаємо, в одній із перехоплених розмов загарбники повідомили, що за один день під Маріуполем втратили 700 осіб.

Від бомбардувань РФ загинули 2187 жителів міста.

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