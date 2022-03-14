​Окупанти поширюють фейки, що Маріуполь уже російський, - Андрющенко

Російські загарбники поширюють неправдиву інформацію про ситуацію в Маріуполі - мовляв, він уже під контролем РФ.
Про це повідомив у Facebook радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Масово поширюють, що "Минобороны РФ: Мариуполь разблокирован. Спецназ ликвидировал основные силы националистических формирований на позициях в жилых кварталах по периметру города. С 15:00 открыты гуманитарные коридоры, началась массовая эвакуация населения». Маємо єдиний коментар: "Х*й їм, а не Маріуполь!" - наголосив Андрющенко.
Він повідомив, що ЗСУ стримують окупантів.
Андрющенко закликав не вірити агресору.
"Не вірте росіянам: інформація - то зброя. І саме так намагаються нас атакувати. Не вийшло..." - додав радник міського голови.
Нагадаємо, в одній із перехоплених розмов загарбники повідомили, що за один день під Маріуполем втратили 700 осіб.
Від бомбардувань РФ загинули 2187 жителів міста.