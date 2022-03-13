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Росіянин про втрати РФ під Маріуполем: «За день 700 людей, на#уй»

«Сверху граната – х#як, мы бежим, никто не знает куда бежать, бл#дь»

Росіянин про втрати РФ під Маріуполем: «За день 700 людей, на#уй»
полонені росіяни у Маріуполі
Фото: АЗОВ

Командування російських військ не зважає на втрати заради спроб захопити Маріуполь. Про це свідчать перехоплення розмов окупантів, які оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. 

«Короче, мы до тех пор, пока Мариуполь не возьмем. Там «Азов» сидят, пи#расы! У нас просто потери большие, и поэтому мы 16 числа можем вернуться. Ну те, кто выжили. Вот у знакомого с моего отделения вчера умер лучший друг. Мои друзья – тоже. За день 700 человек, на#уй! Вчера вошли в город, а там школа, а в школе сидели пидарасы («Азов»). Они их всех разъебали, и все, дальше все! Связи пока нет! Не знаешь, откуда они стреляют, блядь! Сверху граната – х#як, мы бежим, никто не знает куда бежать, бл#дь!– в город прорветесь или нет?– нет, мы не сможем. Нас отправляют туда маленькими кусочками! А все, кто приезжает туда, блядь – оттуда не уезжает, на#уй».

Нагадаємо, 13 березня полк «Азов» прозвітував про те, що у бою було знищено 6 танків, а також 2 БТРи та 1 "тигр".

Унаслідок авіаударів та обстрілів російських військ у Маріуполі загинуло 2187 осіб. 

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