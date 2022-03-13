У неділю, 13 березня, внаслідок бомбардування школи у селі Зелений Гай Миколаївської області загинули четверо людей. Іще трьох поранено. Спочатку повідомляли про двох загиблих.

Фото: ДСНС

Як повідомляє ДСНС, унаслідок артилерійського обстрілу школи та влучення авіабомби ФАБ-250 сталося руйнування, виникла пожежа.

"За попередньою інформацією, 4 людини загинуло та 3 постраждало", – йдеться у повідомленні.

Для розбору завалів та ліквідації пожежі залучали 4 одиниці техніки та 22 рятувальники. Пожежу ліквідовано на площі 150 кв. м.

Нагадаємо, вранці 13 березня російські війська обстріляли ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування Зоря".