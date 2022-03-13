У порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти беруть у заручники цивільних, бомблять житлові квартали і школи, вдаються до мародерства.

Генеральний штаб Збройних сил України підбив попередні підсумки вісімнадцятої доби протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

За даними Генштабу, з початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу та на захопленні Миколаєва. Не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя.

Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житлових кварталах міста.

"З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності “повне” корабельне угруповання противника", - зазначають у Генштабі.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства.

За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

У Генеральному штабі повідомляють, що угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави. На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.