Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала інформаторів Росії в Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

Подружжя з Харкова допомагало коригувати обстріли та поширювало в соцмережах заклики на підтримку армії окупанта.

СБУ затримала інформаторів Росії в Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку
Фото: СБУ

12 березня Служба безпеки Україна затримала кількох інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію. 

Про це повідомив речник відомства Артем Діхтяренко.

Зокрема, у Харкові СБУ викрила чоловіка, який працював на військову розвідку окупанта. Для конспірації йому було обрано прізвисько «Норд».

«У день вторгнення в Україну з ним відновив зв’язок так званий лідер «Харьковского движения сопротивления» Вадим Шарап. Він передав завдання: зібрати дані про дислокацію та маршрути руху підрозділів ЗСУ та координати об’єктів інфраструктури у Харкові, щоб потім здійснювати по них ракетно-бомбові удари, – розповів Артем Діхтяренко. – СБУ запобігла передачі даних і завчасно схопила зрадника». 

Крім того, у Харкові затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами.

«Чоловік допомагав коригувати обстріли, передаючи на російський сайт GPS-координати об'єктів критичної інфраструктури Харкова та пересування ЗСУ. А дружина займалася пропагандою: поширювала в соцмережах заклики на підтримку армії окупанта та пропагувала ідеї «руZZкого міра», – зазначив речник СБУ. – Тепер вони обоє відповідатимуть за свої дії». 

В Одесі СБУ затримала агента, якого завербувала російська спецслужба під час візиту до тимчасово окупованого Криму.

«Основним його завданням був збір інформації про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області. Зрадник особисто об’їхав околиці Одеси та Чорноморська, фіксував розміщення блокпостів, їхні точні координати, кількість осіб та військове спорядження, – сказав Артем Діхтяренко. – Водночас він збирав відомості про громадян РФ, які приєдналися до добровольчих батальйонів у складі ЗСУ, що діють у районі проведення операції Об’єднаних сил».

У Луганській області СБУ затримала інформаторку, яка підтримувала зв'язок з бойовиком так званої «ЛНР» і збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ в Сєвєродонецьку. 

«Жінка виходила на вулиці, спостерігала за переміщеннями військової техніки, прислуховувалася до розмов містян і потім передавала ворогу», – додав речник СБУ. 

Нагадаємо, учора в Харкові затримали диверсантів, які хотіли підірвати військові об'єкти. 

Також поліція Харкова затримала коригувальника, який за 40 тис. грн координував обстріл міста крилатими ракетами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також