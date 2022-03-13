СБУ затримала інформаторів Росії в Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

Подружжя з Харкова допомагало коригувати обстріли та поширювало в соцмережах заклики на підтримку армії окупанта.

12 березня Служба безпеки Україна затримала кількох інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію.

Про це повідомив речник відомства Артем Діхтяренко.

Зокрема, у Харкові СБУ викрила чоловіка, який працював на військову розвідку окупанта. Для конспірації йому було обрано прізвисько «Норд».

«У день вторгнення в Україну з ним відновив зв’язок так званий лідер «Харьковского движения сопротивления» Вадим Шарап. Він передав завдання: зібрати дані про дислокацію та маршрути руху підрозділів ЗСУ та координати об’єктів інфраструктури у Харкові, щоб потім здійснювати по них ракетно-бомбові удари, – розповів Артем Діхтяренко. – СБУ запобігла передачі даних і завчасно схопила зрадника».

Крім того, у Харкові затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами.

«Чоловік допомагав коригувати обстріли, передаючи на російський сайт GPS-координати об'єктів критичної інфраструктури Харкова та пересування ЗСУ. А дружина займалася пропагандою: поширювала в соцмережах заклики на підтримку армії окупанта та пропагувала ідеї «руZZкого міра», – зазначив речник СБУ. – Тепер вони обоє відповідатимуть за свої дії».

В Одесі СБУ затримала агента, якого завербувала російська спецслужба під час візиту до тимчасово окупованого Криму.

«Основним його завданням був збір інформації про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області. Зрадник особисто об’їхав околиці Одеси та Чорноморська, фіксував розміщення блокпостів, їхні точні координати, кількість осіб та військове спорядження, – сказав Артем Діхтяренко. – Водночас він збирав відомості про громадян РФ, які приєдналися до добровольчих батальйонів у складі ЗСУ, що діють у районі проведення операції Об’єднаних сил».

У Луганській області СБУ затримала інформаторку, яка підтримувала зв'язок з бойовиком так званої «ЛНР» і збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ в Сєвєродонецьку.

«Жінка виходила на вулиці, спостерігала за переміщеннями військової техніки, прислуховувалася до розмов містян і потім передавала ворогу», – додав речник СБУ.

Нагадаємо, учора в Харкові затримали диверсантів, які хотіли підірвати військові об'єкти.

Також поліція Харкова затримала коригувальника, який за 40 тис. грн координував обстріл міста крилатими ракетами.