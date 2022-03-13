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ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст

Втрати склали близько 600 військовослужбовців убитими.

ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Фото: Pravda Gerashchenko

Українські військові зуміли майже повністю знищити бригаду російських морських піхотинців з Владивостока.

Про це написав у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

"Підрозділи 155 окремої бригади морської піхоти (Владивосток) практично повністю знищені ЗС України. Як повідомляють, втрати склали близько 600 військовослужбовців убитими і стільки само пораненими. У той самий час особовий склад бригади не має доступу до продуктів харчування і житла", - написав Цимбалюк.

Нагадаємо, що за минулі дві доби оборонці знищили біля Чернігова та на околицях міста значну кількість ворожої техніки. Раніше повідомляли про знищення танкового підрозділу ворога на Чернігівщині, що мав висунутись у напрямку Києва.

Також у Вінницькій області було збито ворожий безпілотник.

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