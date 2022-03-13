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Фактів співпраці Херсонської облради з окупантами немає, - депутат

У Генічеську депутат місцевої ради співпрацює з окупантами.

Фактів співпраці Херсонської облради з окупантами немає, - депутат
Фото: Любимый Херсон

Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради, пропонуючи співпрацю. Офіційно підтверджених фактів згоди немає, однак певні розмови довкола цього таки є.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, повідомляє 24 канал.

"Є підтверджені факти, що у Генічеську депутат місцевої ради співпрацює з окупантами й цю інформацію ми вже доповіли Службі безпеки України", – розповів він.

За словами Хланя, є інформація і про те, що депутат обласної ради минулого скликання у Каховці та ще низка людей також співпрацюють з російськими військовими.

"Дійсно такі ганебні випадки трапляються і я думаю, що після перемоги ми дамо жорстку відповідь. Ці люди сядуть у в'язницю довічно",– наголосив депутат.

Нагадаємо, що у Херсоні в неділю, 13 березня, відбуваються чергові мітинги проти присутності російських окупантів у місті.

12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що "Херсонщина – це Україна". Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Водночас у Херсоні представники Росгвардії та спеціальних загонів швидкого реагування почали погрожувати проукраїнським активістам, журналістам і колишнім військовим.

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