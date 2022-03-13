Подоляк: ​Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України й Росії та напрацьовує пакет домовленостей

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що зустріч президентів України та Росії може відбутися вже в найближчому майбутньому. Про це він повідомив в ефірі телемарафону в неділю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Подоляка, з українського боку робиться все, щоб ця зустріч відбулася якнайшвидше.

"Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше. Тому що ми за кожне життя людей. Ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру", - повідомив Подоляк.

За його словами, зараз Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України та Росії з погляду гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для України позиції.

"Коли вони будуть напрацьовані, попередньо узгоджені, тоді президенти зможуть зустрітися і опрацювати вже кінцеві положення мирного договору", - сказав він, додавши, що президент Володимир Зеленський не підпише жодних неефективних і невигідних для України договорів про мир, а з боку Росії вже висловили готовність до прямої міжпрезидентської зустрічі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав можливим місцем проведення зустрічі з російським президентом з метою припинення війни Ізраїль, Єрусалим. Також він вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України.