По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
ГоловнаПолітика

Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)

За попередніми даними, спрацювала ППО. Окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон)

Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)

Уночі 13 березня в околицях Львова пролунали вибухи. Повідомляють, що ППО відпрацювала по ракетах.

"На Львівщині, в області чули вибухи. З інформації від військових, відпрацювала ППО по ракетах. Зараз всі підрозділи працюють у повному воєнному режимі, вся додаткова інформація очікується від служб і керівника області", - повідомляє голова громадського руху ВАРТА Ігор Зінкевич.

За даними "24 каналу", приблизно о 05:50 мешканці Львова почули кілька вибухів. За різними даними, від 3 до 6. Зазначають, що це перші вибухи в місті за час війни. 

Як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон). За передніми даними, було випущено 8 ракет. Інформацію про потерпілих встановлюють.

У телеграм-каналі Генштабу ЗСУ оприлюднили фото з місця події.

Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок.
Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок.

Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок 13.03
Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок 13.03

Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок. 13.03
Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок. 13.03

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також