За попередніми даними, спрацювала ППО. Окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон)

Уночі 13 березня в околицях Львова пролунали вибухи. Повідомляють, що ППО відпрацювала по ракетах.

"На Львівщині, в області чули вибухи. З інформації від військових, відпрацювала ППО по ракетах. Зараз всі підрозділи працюють у повному воєнному режимі, вся додаткова інформація очікується від служб і керівника області", - повідомляє голова громадського руху ВАРТА Ігор Зінкевич.

За даними "24 каналу", приблизно о 05:50 мешканці Львова почули кілька вибухів. За різними даними, від 3 до 6. Зазначають, що це перші вибухи в місті за час війни.

Як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон). За передніми даними, було випущено 8 ракет. Інформацію про потерпілих встановлюють.

У телеграм-каналі Генштабу ЗСУ оприлюднили фото з місця події.

Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок.

Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок 13.03