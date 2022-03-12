"Це народна війна": Зеленський закликав українців бути готовими віддати все необхідне заради оборони

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути згуртованими, виконувати роботу, допомагати колегам і бути готовими віддавати усе необхідне заради оборони країни. Про це йдеться у зверненні голови держави.

"Українці, українки, зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах, виконувати свою роботу на 100%, допомагати колегам, дбати про свої близьких і при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони, армії, захисників. Це вітчизняна війна, це народна війна, це наша війна, це війна за нашу незалежність", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, війна в Україні триває 17 день. Російська агресія вже завдала інфраструктурі України збитків на майже 120 млрд доларів, або майже 3,6 трлн грн. Жителів міст, де немає бойових дій, закликають виходити на роботу та продовжувати працювати.