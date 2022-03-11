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У Кремлі зустріч Путіна із Зеленським назвали "концептуально можливою"

Росія чекає  "результативних" переговорів на рівні міністрів і делегацій.

У Кремлі зустріч Путіна із Зеленським назвали "концептуально можливою"
Фото: Главком

У Кремлі не виключають можливість зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Проте вона відбудеться лише після "результативних" переговорів на рівні міністрів і делегацій.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Ніхто не виключає можливості зустрічі Путіна та Зеленського. Так, вона дійсно концептуально можлива. Але спочатку і делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а зустрічалися заради результату", – сказав речник Путіна.

За його словами, позиції російської сторони відомі, вони чітко сформульовані та доведені до відома українських перемовників.

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив про певні позитивні зрушення у російсько-українських переговорах, які відбуваються практично щодня, передає російське інформагентство ТАСС.

За даними ТАСС, офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин висловив думку, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися найближчим часом.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін зараз говорить з президентом Франції Емануелем Макроном "чи не кожен другий день".

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