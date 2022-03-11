Знаємо, хто нас підтримував, а хто мовчав, - Зеленський прокоментував зустріч лідерів країн ЄС

Глава держави додав, що "це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків збігалися з настроєм їхніх народів".

Володимир Зеленський прокоментував зустріч лідерів країн-членів ЄС, присвячену подіям в Україні.

У своєму відеозверненні 11 березня глава держави сказав, що ця зустріч була "довга, предметна".

"Ми знаємо, що говорили на цій зустрічі всі лідери. Хто говорив конкретно, хто нас підтримував, а хто мовчав. А хто старався щоб формулювання були все ж таки недостатніми для України, Європи і для нашої спільної свободи", - зауважив Зеленський.

Президент додав, що результати зустрічі - "це не те, що ми чекаємо".

"Як оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто - треба сильніше... Треба, щоб рішення політиків збігалися з настроєм їхніх народів, європейських народів. Ми знаємо цей настрій, і вони знають цей настрій", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що, згідно з результатами опитувань, у країнах Євросоюзу є велика підтримка України серед населення.

"У різних країнах є велика підтримка. Щонайменше 60 відсотків за. І це переважна більшість за, щоб Україна була частиною Європи. Я впевнений, своїм політикам вони чітко це скажуть, якщо вони це ще не зрозуміли", - сказав президент України.

Зеленський додав, що рішення зустрічі лідерів виходить на рівень Єврокомісії, і висловив сподівання, що "ЄС має зробити більше для нас, для України і для себе. Ми цього очікуємо. Усі європейські народи очікують".

Нагадаємо, зустріч лідерів країн-членів ЄС відбувається 10 і 11 березня у Версалі і присвячена Україні. Очільники держав обговорюють нові санкції проти Росії за розвʼязану нею війну, а також європейські перспективи України.