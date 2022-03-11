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ЄС не буде накладати санкції щодо постачань нафти і газу з Росії, – Орбан

Премʼєр Угорщини радіє, що його країна буде енергозабезпеченою. 

ЄС не буде накладати санкції щодо постачань нафти і газу з Росії, – Орбан
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз не буде застосовувати санкції проти російських нафти і газу. Про це повідомив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook. 

"Найбільша проблема для нас вирішилася позитивно: не буде санкцій стосовно газу чи нафти, тому енергозабезпечення Угорщини на цей момент забезпечено", – заявив він.

10 і 11 березня у Версалі проходить зустріч лідерів країн Євросоюзу, присвячена Україні. Очільники держав ЄС обговорюють нові санкції проти Росії за розвʼязану нею війну, а також європейські перспективи України.

Раніше про заборону імпорту енергоресурсів із Росії оголосив президент США, але Європа набагато більш залежна від російських газу і нафти, ніж Штати.  За словами Віктора Орбана, санкції проти Росії в енергетиці будуть непропорційно великим тягарем для Угорщини, адже більшість імпорту нафти та природного газу Угорщиною надходить з Росії, а 90% угорських сімей опалюють свої будинки газом. 

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