Turkish Airlines не дозволить росіянам літати в інші країни

Квиток на літак Turkish Airlines з Туреччини до іншої країни крім Росії росіянам купити вже не можна.

Національний перевізник Туреччини Turkish Airlines з 10 березня призупинила продаж квитків росіянам на рейси з Туреччини до третіх країн. Про це повідомляє Ліга з посиланням на рішення авіакомпанії.

"В даний час оформлення квитків можливе тільки з вильотом/прильотом із РФ", – йдеться у повідомленні Turkish Airlines.

Таким чином, компанія все ще дозволяє росіянам оформляти квитки за будь-якими маршрутами, але вони обов'язково повинні починатися або закінчуватися в Росії. Проте окремий квиток на літак Turkish Airlines з Туреччини до іншої країни поза Росією росіянам купити вже не можна.

У російській Асоціації туроператорів це пояснюють блокуванням російських банківських карток систем Visa і Mastercard.

Наразі Turkish Airlines не повідомляє про терміни дії нововведень, застерігаючи, що вони діють до особливого повідомлення.

Нагадаємо, майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Усього 32 країни закрили небо росіянам.