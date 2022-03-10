Прем’єр Нідерландів не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС

«Немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує».

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Марк Рютте сказав, що Нідерланди стали однією з країн, хто першим вийшов з військовою підтримкою України та виступив за потужний санкційний пакет проти Росії. Утім Рютте не бачить перспектив прискореного вступу України в ЄС.

«Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує», – заявив він.

Рютте стверджує, що всі лідери країн Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру чи прискорений процес приєднання. «Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть», – сказав він.

Раніше прем’єр Нідерландів заявляв, що його країна намагається зробити для України усе, що може, у короткостроковій перспективі, проте говорити про членство в ЄС зараз не на часі.

Нагадаємо, на саміті у Версалі лідери ЄС збираються запропонувати Україні більш тісне партнерство, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС.