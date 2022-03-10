Зеленський призначив послів України в Канаді, Австралії та Єгипті

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді стала Юлія Ковалів.

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлію Ковалів Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді.

Про це йдеться в Указі президента №119/2022.

“Велика честь і ще більша відповідальність - представляти Україну в Канаді. Як частина нашого українського дипломатичного війська буду захищати нашу державу на дипломатичному фронті”, – прокоментувала Ковалів призначення.

Також призначено послів в Австралію та Єгипет – відповідно Василя Мирошниченка і Миколу Нагорного.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Шевченка з посади посла України в Канаді.