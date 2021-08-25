Зеленський звільнив Шевченка з посади посла України в Канаді

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Шевченка із посади посла України в Канаді.

Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави 25 серпня.

"Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді та з посади представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в указі.

"Я повертаюся із вдячністю долі та великою вірою в українсько-канадську дружбу. Для цього сьогодні є все – реальне партнерство, плани за горизонт і могутня діаспора, яка створює між нами особливу енергію", - прокоментував своє звільнення Андрій Шевченко.

На посаду посла в Канаді колишнього журналіста "5 каналу" Андрія Шевченка призначив президент України Петро Порошенко у вересні 2015 року. Перед цим він був народним депутатом Верховної Ради V, VI і VII скликань.